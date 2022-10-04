Терористи "ДНР" "намалювали" собі іноземних спостерігачів на фейковому референдумі "заднім числом", - СБУ

Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у ході оперативної роботи виявлено зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі у незаконному плебісциті на сході України.

"Встановлено, що відповідні листи підписав так званий "прєдсєдатєль центральной ізбіратєльной комісіі ДНР" В. Висоцкий 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування", - наголошують в СБУ.

Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів". Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії.

При цьому датою "реєстрації" цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних "гостей" на псевдореферендумі і за рахунок цього "легітимізувати" його на міжнародній арені.

Проте співробітники СБУ викрили і задокументували злочинні дії окупантів.

Крім того, Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх "координаторів" з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам так званих "референдумів" щодо "входження" областей України до складу Росії, в тому числі Денису Пушиліну ("голова "ДНР") та Володимиру Сальдо ("голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області).

Всі названі зрадники допомагали окупаційним структурам Росії, що діють на території України, провести 23-27 вересня так звані "референдуми", які РФ організувала з метою анексувати чотири області України.