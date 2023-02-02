Топменеджеру гірничо-збагачувального комбінату повідомили про підозру за понад 2 млрд грн несплачених податків

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомила про підозру одному з топ-менеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що завдяки діям фігуранта справи підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень.

Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а СБУ продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

Зазначимо, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, належить українському олігарху Констянтину Жеваго.

Раніше через факти умисного ухилення від сплати податків на цьому підприємстві провели обшуки.

Раніше повідомлялося, що французькі правоохоронці 27 грудня затримали Констянтина Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель.

Але підозрюваний у розтраті понад 2,5 млрд грн український бізнесмен вніс заставу в розмірі €1 млн і вийшов із-під варти.