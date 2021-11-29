Требовали десятки тысяч долларов: в Киевской области разоблачили схему «решения» земельных вопросов

Служба безопасности Украины разоблачила в одном из районных советов Киевской области масштабную схему вымогательства денег у граждан за решение земельных вопросов. На взятке в 45 тысяч долларов задержан посредник чиновников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за вознаграждение злоумышленник «гарантировал» местному жителю содействие в изменении целевого назначения земельного участка под частную застройку.

По предварительным данным следствия, к организации преступной схемы причастны несколько чиновников райсовета. К противоправной деятельности они привлекли посредника. Им оказался житель Вышгорода.

Установлено, что он подыскивал граждан, нуждающихся в решении правовых вопросов с собственными земельными участками, в том числе по их целевому назначению. За неправомерную выгоду посредник обещал свою помощь.

Цена «услуг» зависела от площади землевладения человека.

По материалам СБУ, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к организации схемы.

Как стало известно, прокуратура сообщила о подозрении зятю главы одного из сельсоветов Киевской области вместе с сообщником, которые обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков.