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Требовали десятки тысяч долларов: в Киевской области разоблачили схему «решения» земельных вопросов
Служба безопасности Украины разоблачила в одном из районных советов Киевской области масштабную схему вымогательства денег у граждан за решение земельных вопросов. На взятке в 45 тысяч долларов задержан посредник чиновников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что за вознаграждение злоумышленник «гарантировал» местному жителю содействие в изменении целевого назначения земельного участка под частную застройку.
По предварительным данным следствия, к организации преступной схемы причастны несколько чиновников райсовета. К противоправной деятельности они привлекли посредника. Им оказался житель Вышгорода.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Установлено, что он подыскивал граждан, нуждающихся в решении правовых вопросов с собственными земельными участками, в том числе по их целевому назначению. За неправомерную выгоду посредник обещал свою помощь.
Цена «услуг» зависела от площади землевладения человека.
По материалам СБУ, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к организации схемы.
Как стало известно, прокуратура сообщила о подозрении зятю главы одного из сельсоветов Киевской области вместе с сообщником, которые обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков.