Три квартири та дорогі авто: Керівницю податкової Києва викрили на багатомільйонних оборудках (ФОТО)

Правоохоронці проводять обшуки у керівниці податкової служби Києва, яку викрили на багатомільйонних оборудках. Під час слідчих дій вже знайшли 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро, елітні годинники та автомобілі.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Зловживаючи владою та службовим становищем виконуюча обов’язки начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", - йдеться у повідомленні.

Вона також є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Києві. Жінка разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

Крім того, в іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг".

Також правоохоронці досліджують спосіб життя в.о. начальника головного управління Державної податкової служби у Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів.

Зазначається, що також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів.

Як зазначається на офіційному сайті головного управління ДПС у м. Києві, виконує обов'язки начальника Оксана Датій.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що обіцяні весняні посадки тривають і анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.