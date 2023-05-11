Трьом ексдепутатам від "Партії регіонів" повідомлено про підозру в державній зраді

Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що наразі колишні народні обранці переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

"На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення.

"Встановлено, що екснардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного "регіонала" – Дмитра Святаша", - повідомили в СБУ.

Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

"Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої "партійні" зв’язки на території Харківської області", - підкреслили в СБУ.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти нашої держави.

Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Олега Волошина. Йому загрожує до 15 років ув’язнення за державну зраду.