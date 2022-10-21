Тютюнову компанію викрили в ухиленні від сплати 18,5 млн грн податків

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що у період 2020-2022 років працівники підприємства здійснювали продаж тютюнових виробів власного виробництва за готівкові кошти, без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітності.

У результаті ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість підприємство завдало державі збитків на загальну суму понад 18,5 млн грн.

"Співробітники БЕБ за результатами санкціонованих обшуків, проведеними у складських приміщеннях в Одеській області, виявили та вилучили картонні упаковки для сигарет відомих торгових марок, папір для виробництва цигарок в рулонах, картонні коробки з речовиною схожою на тютюн", - повідомили у відомстві.

Загальна вага вилучених товарно матеріальних цінностей становить близько 38 тонн (понад 20 тонн тютюну).

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.

"Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у співпраці зі Службою безпеки України в Одеській області", - зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше співробітники БЕБ повідомили про підозру директору підприємства, яке є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області, у виготовленні, зберіганні та придбанні з метою використання при продажу товарів біля 1 мільйона марок акцизного податку