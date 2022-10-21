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Тютюнову компанію викрили в ухиленні від сплати 18,5 млн грн податків
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що у період 2020-2022 років працівники підприємства здійснювали продаж тютюнових виробів власного виробництва за готівкові кошти, без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітності.
У результаті ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість підприємство завдало державі збитків на загальну суму понад 18,5 млн грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Співробітники БЕБ за результатами санкціонованих обшуків, проведеними у складських приміщеннях в Одеській області, виявили та вилучили картонні упаковки для сигарет відомих торгових марок, папір для виробництва цигарок в рулонах, картонні коробки з речовиною схожою на тютюн", - повідомили у відомстві.
Загальна вага вилучених товарно матеріальних цінностей становить близько 38 тонн (понад 20 тонн тютюну).
Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.
"Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками правопорушень, передбачених ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у співпраці зі Службою безпеки України в Одеській області", - зазначили в БЕБ.
Нагадаємо, раніше співробітники БЕБ повідомили про підозру директору підприємства, яке є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області, у виготовленні, зберіганні та придбанні з метою використання при продажу товарів біля 1 мільйона марок акцизного податку