У Белграді було затримано серба, який у 2015 році брав участь у збройному конфлікті на Донбасі. На чиєму боці він воював наразі невідомо. Про це пише сербське видання N1.

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Згідно з повідомленням, 31-річний громадянин Сербії Владо С. був недоступний для сербського правосуддя 7 років, проте 15 липня його затримали в аеропорту "Мікола Тесла" у Белграді.

Затриманого звинувачують у скоєнні злочину участі у війні чи збройному конфлікті на території іншої держави. Суд вирішив залишити підозрюваного під вартою через високий ризик втечі.

На чиєму боці воював серб, не повідомляється.

Нагадаємо, Сербія, яка повністю залежить від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.