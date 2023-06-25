У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за проукраїнську позицію: що відомо про історію дітей (ВІДЕО)

Російські окупанти протягом 10 місяців переслідували Тиграна Оганнісяна і Микиту Ханганова. Обидва юнаки 2006 року народження. Вони мали відкриту проукраїнську позицію, за що росіяни і вбили їх 24 червня, в Бердянську Запорізької області.

Про це повідомили омбудсмен Дмитро Лубінець, Медійна ініціатива за права людини та російські ЗМІ.

Окупаційна влада підтвердила інформацію. За їхньою версією на набережній міста між підлітками та російським силовиками відбулася стрілянина. Тигран Оганнісян встиг записати відео, яке згодом поширили в соціальних мережах. На ньому хлопець перебував в приміщенні та сказав "Все. Це смерть, хлопці. Бувайте. Слава Україні!".

"Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей?", — прокоментував Лубінець.

Так як вбивство сталося на окупованій території, встановити послідовність подій складно . За інформацією Медійної ініціатива за права людини, батьки дітей ще не бачили їхніх тіл.

"Вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тіграна розмовляла з ним. Тігран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років", — розповіла координатор організації Ольга Решетилова.

Окупаційна влада стверджує, що нібито підлітки "напали на поліцейських". Рідні хлопців та Решетилова зазначають, що в такій версії не збігаються факти. На їхню думку, окупанти "інсценували постановку для того, щоб убити хлопців" .

За інформацією Лубінця, 25 травня Оганнісян і Ханганов вступили в бій з окупантами.

"Як відомо, вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців", — розповів Лубінець.

Що відомо про вбитих підлітків в Бердянську — Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова

Російські військові 30 вересня 2022 року викрали Оганнісяна прямо з власного дому. Тоді впродовж п'яти днів загарбники допитували дитину. Так звані "слідчі органи" вдавалися до тортур та катували хлопця електричним струмом .

Вони хотіли, аби підліток зізнався у "підготовці диверсії на "Мелітопольській залізниці". Терористи заявляли, що нібито дитина готує її, щоб "заблокувати постачання підрозділів сил РФ". Згодом аналогічну підозру оголосили Микиті Ханганову, який був другом Оганнісяна. Тоді юнакам вдалося уникнути арешту.

24 травня 2023 року Слідчий комітет РФ висунув підліткам обвинувачення. Загарбники хотіли відправити Оганнісяна та Ханганова за ґрати на 20 років . Тоді ж їм заборонили покидати межі окупованої території та зобов'язали щоденно з’являтися до слідчих.

Історія набула розголосу. Європарламент ухвалив резолюцію щодо тортур і кримінального переслідування підлітків. Документ підтримали 425 депутатів, проти — 3, утрималися — 15. Європарламентарі вимагав від РФ припинити процес проти дітей та дозволити їм виїхати та контрольовану Україною територію.

Після цього обвинувачення хлопцям розділили: Микиту хотіли засудити за "крадіжку", а Тіграна за "диверсію".