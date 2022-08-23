- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
У центральній Україні СБУ викрила мережу проросійських пропагандистів
У Дніпропетровській та Полтавській області співробітники СБУ викрили пропагандистів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, повідомили у відомстві.
За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.
Протягом останніх днів у Дніпропетровській області СБУ викрила трьох прибічників кремлівських наративів. Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що "русскій мір" швидко настане.
"Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до Росії. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України", – розповідають в СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після 24 лютого працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу майже щодня публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію РФ, називав окупантів "визволителями" та дискредитував українських військових.
У Полтавській області СБУ повідомила про підозру ще чотирьом особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.
"Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій. Інший фігурант – громадянин РФ, який приїхав до своєї матері в Україну", – йдеться у повідомленні.
Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України "рубльової зони". Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті.
"Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах", – додали в СБУ.
Нагадаємо, нещодавно за ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.