У центральній Україні СБУ викрила мережу проросійських пропагандистів

У Дніпропетровській та Полтавській області співробітники СБУ викрили пропагандистів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, повідомили у відомстві.

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За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.

Протягом останніх днів у Дніпропетровській області СБУ викрила трьох прибічників кремлівських наративів. Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що "русскій мір" швидко настане.

"Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до Росії. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України", – розповідають в СБУ.

Після 24 лютого працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу майже щодня публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію РФ, називав окупантів "визволителями" та дискредитував українських військових.

У Полтавській області СБУ повідомила про підозру ще чотирьом особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.

"Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій. Інший фігурант – громадянин РФ, який приїхав до своєї матері в Україну", – йдеться у повідомленні.

Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України "рубльової зони". Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті.

"Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах", – додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно за ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.