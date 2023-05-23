У Черкасах затримали колишнього українського військовослужбовця, який передавав розвіддані ворогу

Контррозвідка Служби безпеки викрила на Черкащині агента російської розвідки, який збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився колишній український військовослужбовець з тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з "пропозицією" негласної співпраці.

За вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець.

"На території регіону зрадник збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб", - зауважують в СБУ.

Там додають, що отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото.

Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки.

Під час затримання у фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідзавдання.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомляють в СБУ.

У відомстві зауважують, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні. Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.