У Черкасах затримали рекетира, який "вибивав" гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні. У разі відмови – рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.

Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

"Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством", - зауважили в СБУ.

У ході оперативних заходів правоохоронці затримали рекетира "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. грн.

"За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток"", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Раніше на Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових. В соціальній мережі Facebook вона викладала позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито успішні результати такої допомоги, до яких прикріплювала посилання на попередньо створені групи "Пошук зниклих 2022" та "Повертайся живим".