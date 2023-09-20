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У Черкасах затримали рекетира, який "вибивав" гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ
Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні. У разі відмови – рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.
Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством", - зауважили в СБУ.
У ході оперативних заходів правоохоронці затримали рекетира "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. грн.
"За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток"", - повідомили в СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.
"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - підкреслили в СБУ.
Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
Раніше на Миколаївщині піймали аферистку, що обдурила 500 родин зниклих та полонених військових. В соціальній мережі Facebook вона викладала позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито успішні результати такої допомоги, до яких прикріплювала посилання на попередньо створені групи "Пошук зниклих 2022" та "Повертайся живим".