У Чернівцях затримали російського агента: шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ та прикордонників

Проросійськи налаштований житель Чернівців свідомо надав згоду представнику Головного управління генерального штабу збройних сил РФ у проведені підривної діяльності проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України.

"Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині", - зауважують правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта.

"За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники".Таким чином у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора", - повідомляють в СБУ.

Там додають, що перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

"Невдовзі фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів.Хоча насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони. Крім того, він передавав агресору локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги", - розповіли в СБУ.

Для передачі розвідданих зловмисник використовував месенджер. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову "винагороду" на банківську картку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.