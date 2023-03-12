У цистерні з-під олії знайшли цигарок на понад 6 мільйонів гривень (ВІДЕО)

На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці та СБУ зупинили вантажівку, запаковану великою партією тютюнових виробів.

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Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що вантажний автомобіль мав перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" з супровідними документами на партію рослинної олії однієї з комерційних фірм.

Однак разом з вказаним товаром громадянин України перевозив сигарети без марок акцизного податку України.

"Наразі завершився підрахунок виявленого курива. Всього у конструктивних особливостях вантажного автомобіля українець перевозив 200 ящиків з понад 100 тисячами пачок тютюнових виробів", - повідомляють у ДПСУ.

Там додають, що сума оцінки товару, який мали доправити до Великобританії, склала понад 6 мільйонів гривень.

Раніше на Чернівецькій митниці працівники ДБР і місцеві митники виявили вантажівку із російськими автозапчастинами до автомобілів ВАЗ російського виробництва. Товар намагалися завезти до України для продажу під виглядом товарів із Китаю.