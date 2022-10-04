У Дніпрі ліквідували потужну нарколабораторію, яку "кришував" місцевий правоохоронець

Наркоугруповання займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну, щомісяця виготовляючи оптові партії психотропів на загальну суму до 5 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, злочинну організацію створив мешканець Дніпра, залучивши ще п’ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину.

Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні.

Щоб отримати сировину для "товару", вони закуповували контрабандні медзасоби, які містять відповідні прекурсори.

Готову "продукцію" передавали замовникам через систему "закладок".

Встановлено, що наркобізнес "кришував" місцевий правоохоронець, який входив до складу злочинної групи. Саме він попереджав своїх спільників про оперативні заходи, які планувалися у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин.

Він же "допомагав" організаторам наркоугруповання у придбанні прекурсорів.

Всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, СБУ затримала у Чернівецькій області іноземного контрабандиста, який майже 5 років переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через Україну.