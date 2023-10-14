У Дніпрі викрили комбрига ТрО, завдяки якому рейдери захопили та знесли торгові павільйони на набережній (ФОТО)

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому вже командиру окремої бригади територіальної оборони про підозру у перевищенні влади через захоплення земельної ділянки у Дніпрі.

Як повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора, підозрюваний у званні полковника у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь своєї військової частини нерухомості декількох юридичних осіб, розташованної на двох земельних ділянках площею 1,3 га поблизу річки Дніпро.

У подальшому цей наказ став підставою для рейдерського захоплення невстановленими особами добровольчого формування, які не мають жодного відношення до цієї військової частини та представників влади, двох великих торгових павільйонів.

Після захоплення павільйони було демонтовано, а земля навколо - огороджена з метою будівництва на ній нових об’єктів нерухомості. Такими неправомірними діями потерпілим було завдано 21 мільйон гривень збитків.

Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність відповідного наказу та дій командира. Його підозрюють за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).

Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 мільйон гривень.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо також, що в лютому цього року Служба безпеки України викрила керівництво добровольчого формування на спроби рейдерського захоплення комунального підприємства "Бучаводоканал" у Київській області.