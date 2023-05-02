У Дніпрі викрили підприємців, які намагалися вивезти в Іран двигуни до військово-транспортних літаків

Служба безпеки у ході комплексних заходів у Дніпрі викрила двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу. Авіаційні комплектуючі фігуранти планували продати іноземцям за 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, "замовники" планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

"Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її", - йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ.

За даними слідства, організаторами "схеми" є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Ділки планували зробити "косметичний" ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.