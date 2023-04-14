У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали громадян Чехії на понад $3 млн (ФОТО)

Українські правоохоронці у співпраці з органами Чеської Республіки припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала громадян на 65 млн чеських крон (понад 3 млн доларів). Наразі затримано 6 громадян Білорусі та Чехії, які налагодили функціонування шахрайської схеми.

Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора.

Шахраї телефонували потерпілим, представлялися співробітниками банківської установи та повідомляли про те, що їх банківський рахунок зламано. Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих перевести гроші зі "зламаного" банківського рахунку на інший нібито безпечний рахунок, який вони вказували.

Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого "співробітника поліції". Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

Під час дзвінків учасники злочинної організації використовували заміну телефонного номера – "спуфінг" та "вішинг", тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен.

Таким чином у потерпілих складалося враження, що їм надходять дзвінки з телефону служби підтримки, банку, поліції тощо.

Такі "кол-центри" функціонували у Дніпрі, їхній штат налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Учасників ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття "на роботу" – володіння іноземними мовами.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі є громадянами Чеської Республіки.

Правоохоронцями проведено понад 30 санкціонованих обшуків на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, а також Чеської Республіки. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та грошові кошти. Одночасно в Чеській Республіці також затримано організаторів оборудки.

Досудове розслідування за фактами шахрайства, створення злочинної організації та участі у ній проводить Нацполіція України.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good". Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.