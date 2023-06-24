У Дніпрі затримали "праву руку" російського олігарха: справа стосується вивезення титану з України

У Дніпрі правоохоронці затримали росіянина Олександра Федосеєва, який є "правою рукою" підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, вони організували схему прихованого вивезення титанової сировини з України до РФ. Там матеріал використовували, зокрема, для виробництва ракет типу "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, гелікоптерів Ка-52.

Офіційно Федосеєв є радником гендиректора металургійної корпорації ВСМПО-АВІСМА, яка належить Шелкову. Через цю компанію мільярдер налагодив постачання корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині в Росію. За дорученням Шелкова, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за цим нелегальним бізнесом.

Як зазначили в СБУ, організатори "схеми" переправили в Росію майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн доларів. Федосеєв переховувався від правосуддя, але тепер його затримали. Під час обшуку в нього було виявлено російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.

Раніше правоохоронці повідомили Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Суд обрав Федосеєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.