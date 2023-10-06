У Дніпрі затримали прокурора: вимагав хабар, щоб "відмазати" обвинуваченого від тюрми

Служба безпеки і ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора викрили на корупції прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро. Він вимагав від батька одного з підсудних хабар у 10 тисяч доларів США.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець вимагав хабар з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів.

"За цей хабар прокурор «гарантував» змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий. У подальшому посадовець взагалі пообіцяв «закрити» відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником", - йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали прокурора «на гарячому» під час передачі йому всієї суми неправомірної вигоди.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання міри запобіжного заходу", - зазначили в СБУ.

Там додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який вимагав хабар у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.