У Дніпрі затримали російського агента, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ) у Дніпрі, який коригував ракетні удари по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після затримання своїх спільників у січні 2023 року він "заліг на дно", але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань.

Таким чином, це вже восьмий агент із агентурної мережі ГРУ у Дніпрі, якого викрила СБУ.

"Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону", - зауважили в СБУ.

Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову.

"Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв’язки. Крім того, фігурант "втемну" використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Разом з цим, російський агент відслідковував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім "зливав" агресору локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його листування з представником російського гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки провела на Київщині спецоперацію, у результаті якої затримала ще одного російського агента-коригувальника. Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ).