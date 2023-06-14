У Дніпрі знайшли підпільне виробництво парфумів: проведено обшуки (ФОТО)

Бюро економічної безпеки викрило організаторів незаконного виробництва у промислових масштабах та реалізації парфумерної продукції відомих світових брендів у Дніпрі.

Як зазначається у повідомленні відомства, підроблені парфуми продавалися на території України за заниженими цінами, що завдало міжнародним компаніям-власникам брендів відповідну шкоду.

Співробітники БЕБ провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, де зберігалася та реалізовувалася продукція. Виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Справа розслідується за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів і послуг) за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Нагадаємо, що цього року БЕБ різко активізувало роботу з викриття підпільних промислових майданчиків, де виробляють різну контрафактну продукцію під відомими брендами, зокрема алкогольні напої, а також побутову хімію - шампуні, пральні порошки, миючі засоби тощо. Напередодні таке масштабне виробництво "накрили" на Закарпатті.

В свою чергу, в Одеській області раніше викрили масштабне нелегальне виробництво саме підробленої парфумерії. Там вже неодноразово проводилися відповідні обшуки. Наразі арештовано майно вартістю 115 мільйонів гривень.