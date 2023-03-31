У Дніпрі знешкодили злочинне угруповання, яке викрадало людей (ФОТО)

У результаті спецоперації у Дніпрі Службою безпеки України нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу.

У разі відмови платити "данину" – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.

Наразі правоохоронці задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи.

Так, учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі.

Крім того, грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад млн грн.

"У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини. Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання", - повідомили в СБУ.

Там додають, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі. Саме він дистанційно керував угрупованням та "погоджував" перелік потенційних жертв зловмисників.

При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 186 (грабіж);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди", - наголосили в СБУ.

Раніше у результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Він причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого і середнього бізнесу.