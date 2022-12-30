У Києві ліквідували корупційну "схему" видачі дозволів на вантажні перевезення до понад 50 країн

Служба безпеки викрила у державному підприємстві "Укрінтеравтосервіс" злочинну схему одержання грошей від компаній-перевізників. До організації оборудки причетний начальник одного з управлінь вказаної установи.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець налагодив механізм регулярного отримання хабарів за отримання дозволів на "безперешкодне" транспортування товарів до усіх країн Євросоюзу та інших держав європейського континенту.

Для цього він за гроші обіцяв посприяти в отриманні дозволів країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на міжнародні вантажні перевезення.

Ці документи експортери мають отримувати згідно з встановленою процедурою безкоштовно.

Однак, саме на цьому чиновник вирішив "заробити".

За грошову "винагороду" від 1,5 до 6 тис. дол. він гарантував не створювати штучних перешкод для отримання відповідних дозволів.

До протиправної діяльності посадовець залучив свою родичку як посередницю для отримання грошей та ведення їхнього "обліку".

Під час обшуків за місцями роботи і проживання обох фігурантів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами оборудки та готівку, одержану злочинним шляхом.

"Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ викрила схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України на 25 млрд грн. Встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.