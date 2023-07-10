У Києві СБУ викрила колишнього нардепа, який просив Путіна визнати "ЛНР" і "ДНР"

Служба безпеки України зібрала докази проти колишнього народного депутата від забороненої "комуністичної партії України", який підтримав збройну агресію Росії та писав листа до Путіна, в якому просив визнати “суверенітет” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і закликав Кремль ввести на територію України війська.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, СБУ встановила,що протягом 2017-2019 років підозрюваний брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та виступав за те, щоб приєднати захоплену частини сходу України до Росії.

Після початку широкомасштабної війни зрадник розповідав оточуючим, що сподівався на швидку окупацію Києва. Окрім цього, він підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання. Наразі СБУ повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу кураїни (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зраднику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зауважимо, раніше Служба безпеки на Донеччині затримала жителя Торецька, який через Telegram-бот здавав українські вогневі позиції на Бахмутському напрямку та звітував про "прильоти".