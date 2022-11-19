- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
У Києві суд арештував активи російської компанії, що продавала паливно-мастильні матеріали
У Києві правоохоронці виявили російську компанію, що займалася продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Суд арештував її активи на 40 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримало 70 мільйонів гривень, арештованих на банківських рахунках промислового підприємства у Нікополі Дніпропетровської області, засновниками якого є громадяни Росії.