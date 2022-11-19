У Києві суд арештував активи російської компанії, що продавала паливно-мастильні матеріали

У Києві правоохоронці виявили російську компанію, що займалася продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Суд арештував її активи на 40 мільйонів гривень.

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Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримало 70 мільйонів гривень, арештованих на банківських рахунках промислового підприємства у Нікополі Дніпропетровської області, засновниками якого є громадяни Росії.