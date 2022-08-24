У Києві та Львові заарештували готелі, що належать росіянам

Суд заарештував приміщення двох готелів у центрі Львові та Києві, які належать російському підприємству.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що загальна площа арештованого майна - 30 тис м кв. Вартість - майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.

Назви готелів правоохоронці не повідомили.

Нагадаємо, нещодавно в управління АРМА було передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.