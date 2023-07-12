У Києві та Одесі "накрили" мережу підпільних покер-клубів (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Київській області припинило незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Як ідеться у повідомленні бюро, проведено п'ять обшуків за адресами покерних клубів та фактичного проживання фігурантів.

Вилучено орієнтовно 4 мільйона гривень готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо. Окрім того, детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів та 40 столів для гри в покер, гральні карти та фішки для гри в покер. Орієнтовна загальна вартість вилученого становить понад 16 мільйонів гривень.

Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри, під час яких адміністрація закладів організовувала кеш-гру в покер. Прикривалося це документами дозвільного характеру, виданими "громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру".

"Одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру однієї мережі", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри фігурантам кримінального провадження. Детективи встановлюють повне коло осіб причетних до організації та провадження незаконної, на думку слідства, діяльності.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Справу БЕБ розслідує за частиною 2 статті 203-2 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).

Оперативний супровід здійснює управління "Д" департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, процесуальное керівництво у справі - Офіс генерального прокурора.

"Кеш-гра у покері - це формат, в якому гравці за реальні гроші грають один проти одного. У цьому форматі гри гравці купують фішки, ціна яких відповідає вартості реальних грошей. Також немає фіксованого часу тривалості гри, і гравці можуть входити або виходити зі столу у будь-який момент, поки є вільні місця", - пояснюють у БЕБ.

Такий формат гри відрізняється від турнірного покеру, де вартість фішок не відповідає реальній вартості грошей, і гравці конкурують за призовий фонд. Також під час проведення кеш-гри у покер адміністрація закладу відраховує з гравців від кожної ставки комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.