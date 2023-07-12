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У Києві та Одесі "накрили" мережу підпільних покер-клубів (ФОТО)
Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Київській області припинило незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Як ідеться у повідомленні бюро, проведено п'ять обшуків за адресами покерних клубів та фактичного проживання фігурантів.
Вилучено орієнтовно 4 мільйона гривень готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо. Окрім того, детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів та 40 столів для гри в покер, гральні карти та фішки для гри в покер. Орієнтовна загальна вартість вилученого становить понад 16 мільйонів гривень.
Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри, під час яких адміністрація закладів організовувала кеш-гру в покер. Прикривалося це документами дозвільного характеру, виданими "громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру".
"Одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру однієї мережі", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри фігурантам кримінального провадження. Детективи встановлюють повне коло осіб причетних до організації та провадження незаконної, на думку слідства, діяльності.
Справу БЕБ розслідує за частиною 2 статті 203-2 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).
Оперативний супровід здійснює управління "Д" департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, процесуальное керівництво у справі - Офіс генерального прокурора.
"Кеш-гра у покері - це формат, в якому гравці за реальні гроші грають один проти одного. У цьому форматі гри гравці купують фішки, ціна яких відповідає вартості реальних грошей. Також немає фіксованого часу тривалості гри, і гравці можуть входити або виходити зі столу у будь-який момент, поки є вільні місця", - пояснюють у БЕБ.
Такий формат гри відрізняється від турнірного покеру, де вартість фішок не відповідає реальній вартості грошей, і гравці конкурують за призовий фонд. Також під час проведення кеш-гри у покер адміністрація закладу відраховує з гравців від кожної ставки комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.