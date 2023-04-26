У Києві та Одесі затримали двох колаборанток, які ховалися від правосуддя

Служба безпеки викрила ще двох прихильниць рашизму, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед затриманих – колишня очільниця одного з "відділів" створеного агресором "басейнового управління водних ресурсів Херсонської області".

На цій "посаді" вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Для цього вона сформувала штат "відділу" і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала "загубитись" серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду".

Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Москви щодо запровадження "рубльової зони" в регіоні.

"Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті. Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ", - зауважують правоохоронці.

Вони додають, що під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як "зарплату".

"Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині.Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ вже повідомила про підозру.