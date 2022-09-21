У Києві викрили агентів ФСБ, які передавали координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону

Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів. Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті спецоперації у Києві Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну групу, котра збирала інформацію про геолокацію об’єктів Сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні.

Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів.

Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тисяч у гривневому еквіваленті.

Для маскування "розрахунків" зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких "Y", "Шаман" і "Нарік".

Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

Наразі слідчі СБУ повідомили трьом зловмисникам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Нагадаємо, в секретаріаті Кабінету міністрів 15 років працював російський шпигун, який з 2007-го по 2022-й рік з перервою в 5 років передавав ФСБ таємні документи. За ці дії його засуджено до 12 років позбавлення волі.