У Києві викрили детективне агентство, яке "продавало" дані про особисте життя громадян

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР викрили у Києві детективне агентство, яке "торгувало" інформацією із закритих баз даних правоохоронних органів України і незаконно стежило за громадянами.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що організатором протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.

"Під прикриттям легального бізнесу фігурант виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України. Серед таких відомостей були адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону", - зауважили в СБУ.

Середня вартість одного "досьє" становила 200 доларів США. Сума залежала від обсягу зібраної інформації.

"Для отримання персональних даних "детектив" залучив свого знайомого – діючого посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу. Також власник детективного агентства приймав замовлення на негласне стеження за людьми, а оплату за "послуги" отримував на банківську картку свого близького родича", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків за адресами проживання обох фігурантів виявлено мобільні телефони, на яких зберігалась інформація з обмеженим доступом, а також банківські картки із доказами незаконних "транзакцій".

Наразі "детективу" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Його спільника – посадовця поліції – відсторонено від служби. Він підозрюється за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення", - підкресли в СБУ.

Раніше Служба безпеки заблокувала схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. Затримано дев’ятьох учасників міжрегіональної групи.