У Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон

Служба безпеки ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон, до якої причетні завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовиця місцевого військкомату.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за хабарі зловмисниці "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.

"Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких "послуг" становила 11 тис. доларів США з одного "пацієнта". Отримані суми фігуранти розподіляли між собою", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

"Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Вона "списала" півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів.