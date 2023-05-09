У Києві затримали адміністратора Телеграм-каналу пропагандистки Монтян

У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що перебуваючи на території країни-агресора, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець столиці України, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

"Встановлено, що зловмисник "модерував" дискусії у коментарях інтернет-ресурсу та блокував користувачів серед українських патріотів. Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян", - зазначають в СБУ.

Крім того, зловмисник активно поширював деструктивний контент й на власних сторінках популярних соцмереж.

У своїх "публікаціях" він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, в лютому СБУ зібрала вичерпну доказову базу на Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Наразі до суду вже скеровано обвинувальний акт стосовно неї.