У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну на 6 мільйонів гривень

Громадянин України, який зареєстрований та проживає в Чеській республіці, перевозив партію кокаїну вагою 1 кг. Брикет з наркотичною речовиною був схований у коробці

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру чоловіку, який перевозив з метою збуту наркотичний засіб – кокаїн, вартістю близько 6 млн грн (ч. 3 ст. 307 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, громадянин України, який зареєстрований та проживає в Чеській республіці, перевозив партію кокаїну вагою 1 кг. Брикет з наркотичною речовиною був схований у коробці. На територію України чоловік в’їхав за 2 дні до затримання правоохоронцями.

У Офісі генпрокурора зазначили, що тривають заходи з встановлення каналу постачання наркотичної речовини, та інших обставин злочину. Також перевіряється причетність підозрюваного до незаконного перевезення кокаїну через державний кордон.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві, за оперативного супроводження ГВ «Д» Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.