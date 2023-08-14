У Києві затримали двох пропагандисток, які на замовлення РФ "розганяли" фейки про війну в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисниці щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.

"Насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів", - зауважили в СБУ.

Матеріали для деструктивного контенту зловмисниці отримували у вигляді електронних "методичок".

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

"За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України", - повідомили правоохоронці.

Крім того, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.