У Києві затримали "фіксера" російського ЗМІ, який допомагав створювати фейки про війну в Україні

Служба безпеки затримала у Києві місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Він передавав російським "журналістам" вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

Отриману дезінформацію представники "Бел.ru" використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні.

Свої антиукраїнські наративи зловмисник оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта проти нашої держави.

Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на лідера забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.