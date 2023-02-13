У Києві затримали колаборанта, який планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом волонтера

Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився колишній керівник сектору "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі", створеного загарбниками.

Співробітники СБУ викрили колаборанта ще у 2022 році, задокументували його злочинну діяльність і оголосили у розшук.

"У ході оперативних дій встановлено, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера місцевого представництва "Товариства Червоного Хреста України". Під час "працевлаштування" до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором", - йдеться у повідомленні.

Колаборант планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху, проте правоохоронці затримали його.

За даними слідства, затриманим є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Перебуваючи на "посаді" він виконував вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму на території регіону та брав участь у впровадженні на Луганщині "рубльової зони" через пенсійні виплати.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України та затримала двох колишніх "посадовців", створених рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.