У Києві затримали колаборанта, який працював в окупаційному правоохоронному органі Мелітополя

Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області". Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого Мелітополя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у Мелітополі чоловік почав співпрацювати з рашистами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного так званого "МВС РФ".

На цій "посаді" зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка". У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчиненні злочини, вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцезнаходження і затримали.

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані, який пішов на співпрацю з ворогом та обігрівав казарми рашистів.