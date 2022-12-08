У Києві затримали колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, зрадниця добровільно перейшла на бік ворога і увійшла до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була "заступником керівника" Курилівської громади.

Перебуваючи на "посаді", виконувала вказівки Кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора.

Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

Після звільнення регіону колаборантка втекла до Києва, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу.

Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали її.

"Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного "високопоставленого" колабаранта в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.