У Києві затримали колишнього співробітника СБУ: зрадив присязі у 2014 році

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України.

У 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився у захопленій частині Луганської області.

У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили у розшук.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився у Києві, де сподівався "загубитися".

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів СБУ.