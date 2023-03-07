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У Києві затримали колишнього співробітника СБУ: зрадив присязі у 2014 році
Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України.
У 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився у захопленій частині Луганської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили у розшук.
Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився у Києві, де сподівався "загубитися".
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.
Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів СБУ.