У Києві затримали одного з організаторів провокацій у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і організовував замовні "акції протесту".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Там зазначають, що затримали керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасника релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України" Василя Чепразова.

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

"Тоді Чепразов підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни. Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників", - повідомили в СБУ.

Крім того, після повномасштабного вторгнення Чепразов публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій.

"Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів Чепразову повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми", - зазначають в СБУ.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля. Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці.