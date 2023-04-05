У Києві затримали осіб, які намагалися переоформити будівлю "Росатому", щоб уникнути націоналізації

Правоохоронці затримали у Києві двох осіб, які намагалися переоформити майно російської підсанкційної корпорації "Росатом" для уникнення його націоналізації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн грн.

Суд наклав арешт на майно та передав його в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації "Росатом" запроваджено санкції, у тому числі, у вигляді блокування активів. Таким чином, приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

Правоохоронці затримали осіб, які намагалися переоформити майно корпорації "Росатом". Фото: Офіс генпрокурора.

З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса. Їм повідили про підозру в шахрайстві (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочину.

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