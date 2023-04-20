У Києві затримали "посадовицю МВС ДНР", яка планувала втекти за кордон

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження колишньої співробітниці "міграційної служби МВС ДНР". На початку повномасштабного вторгнення фігурантка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у столиці жінка оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон.

"Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором "міграційної служби МВС ДНР". Там її призначили "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи". На цій "посаді" вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні", - повідомляють в СБУ.

Там додають, що ворожа поплічниця збирала інформацію від "районних паспортних відділів" окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.

Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста.

Також зловмисниця вела облік так званих "сторожових карток", де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи "ДНР".

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження жінки, їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань)", - зазначили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисниці виявлено "трудову книжку", яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Раніше СБУ затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині.Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ вже повідомила про підозру.