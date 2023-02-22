У Києві затримали прокремлівського блогера: переховувався у монастирі УПЦ (МП)

Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що поплічником ворога є столичний блогер, засновник так званого "руського клубу", який займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.

Серед них – "руська народна лінія" і "одна родіна".

У своїх колонках називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "Л/ДНР".

У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

При цьому зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України", - зазначили правоохоронці.

За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Ім’я блогера в СБУ не називають, але на фото, які публікує пресслужба, зображений Дмитро Скворцов.