У Київі затримали "благодійників" які викрали 10 млн пожертв постраждалим дітям

Кіберполіція викрила трьох організаторів псевдо благодійних фондів, які створили call-центр, телефонували підприємцям і видававши себе за благодійників, просили долучилися до збору коштів для постраждалих від війни дітей.

Для маскування вони все-таки переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність, а решту розподіляли між собою. Шахраям вдалося привласнили понад 10 мільйонів гривень, повідомляють у поліції.

Співробітники кіберполіції Києва спільно зі слідчим відділом Дарницького управління поліції обшукали оселі затриманиз та приміщення call-центру і вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, документацію та печатки.

Чотирьох зловмисників затримано, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали шахраїв, які ошукали громадян ЄС. Аферисти створили "сall-центри", представлялися банківськими працівниками чи правоохоронцями і дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків громадян. Після чого виводили гроші на власні рахунки.