У Київській області посадовець центру комплектування сприяв нелегальному виїзду ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема до Молдови та Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку.

За інформацією ДБР, начальник відділення діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином.

Подільники підшукували "клієнтів", виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів.

За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була "послуга" з підробки документів.

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тис. доларів за черговий пакет підроблених документів.

Наразі задокументовано дві "угоди" зловмисників, за які вони вторгували 14 тис. доларів. Досудове розслідування триває.

Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.