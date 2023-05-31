У Кривому Розі затримали агентку ФСБ

Проросійськи налаштована мешканка Кривого Рогу систематично збирала та надсилала ворогу дані про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ на території міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що в результаті спецоперації Дніпропетровщині правоохоронці викрили інформаторку ФСБ.

Жінка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через "Телеграм".

Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

"За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучило її до негласної співпраці проти України", - зауважили в СБУ.

Для виконання ворожих завдань жінка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

"Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.