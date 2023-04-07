У Кропивницькому ліквідували ботоферму, яка створювала фейкові акаунти для російських пропагандистів

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого "осередку". Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення.

Там він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет. Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру

Середня вартість одного боту становила 200 грн.

"Встановлено, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти. Боти потрібні були агресору для "розгону" дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони", - підкреслили в СБУ.

Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявлено:

комп’ютерну техніку;

спеціалізоване обладнання;

3 тис. SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою", - зауважили в СБУ.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки ліквідували прокремлівську ботоферму у Хмельницькій області. Понад 2 тисячі ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації.