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У Куп'янську затримали зрадницю, яка збирала для РФ "податки" з місцевого населення
У Куп‘янську затримано податківицю, яка під час окупації перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА" на посаді керівника середньої ланки.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Йдеться про місцеву мешканку, яка є діючою співробітницею податкових органів України та ще з довоєнних часів обіймає посаду головного державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області", - повідомили в СБУ.
За даними слідства, під час окупації зрадниця перейшла на бік ворога та почала працювати у так званій "Налоговой службе Харьковской ВГА" на посаді керівника середньої ланки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Встановлено, що на новій "посаді" зловмисниця брала участь у нарадах з підприємцями району, де схиляла їх до сплати податків на користь російсько-окупаційних військ.
Також зрадниця переконувала своїх колег-податківців, які залишилися на окупованій території, переходити на бік ворога та розпочинати роботу у новостворених податкових органах окупантів.
У ході слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили службові документи фейкової "податкової", які підтверджують злочинну співпрацю жінки з рашистами та виконання нею вказівок окупаційних військ.
Співробітники СБУ та ДБР затримали податківицю у Куп'янську під час стабілізаційних заходів на деокупованій території.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна.
"Вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ провела спецоперацію у Харківській області, в результаті якої викрила та припинила діяльність агентурної мережі РФ. Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як ГРУ) та мали широкий спектр завдань.