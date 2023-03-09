У лавах СБУ викрили ще одну прихильницю "руського міра"

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.

Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний.

"На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів Служби. Посадовиця виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів.

Як повідомлялося, до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника СБУ, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ.