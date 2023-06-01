У лавах ЗСУ виявили російського "крота": збирав інформацію про західне озброєння та "полював" на ППО

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили ще одного зрадника у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України. Підозрюваного завербували представники російської розвідки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту.

Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони.

"Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України", - повідомили в СБУ.

Там додають, що у зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

"Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі", - зазначили в СБУ.

Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер "Телеграм".

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.